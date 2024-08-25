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Giriş Tarihi: 25.8.2024 12:41 Son Güncelleme: 25.8.2024 12:41

Kayseri'den acı haber: Selde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aracı ile sele kapılıp kaybolan Muhittin Saraç’ın 15 saat sonra, saat 11.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Sele kapıldığı noktaya 7 kilometre mesafede bulunan Saraç'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

İHA
Kayseri’den acı haber: Selde kaybolan kişinin cesedi bulundu

İlçeye bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, birçok evi de su bastı.

Köy yolunun bazı bölümlerinde heyelan meydana gelirken araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı. Yaşanan selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda Arama Kurtarma, Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. ekiplerce yapılan çalışmalarda mahsur kalan yaklaşık 8 araç ve 40 vatandaş kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

Öte yandan sel sularına kapılan bir otomobildeki Muhittin Saraç'tan haber alınamadığı bildirildi. JAK, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneğine bağlı su altı arama ekipleri ile birlikte bölgede yaklaşık 280 arama kurtarma personelinin yaptığı arama çalışmalarında Muhittin Saraç'ın cenazesi otomobilinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir evin bahçesinde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Saraç'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı...

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Kayseri'den acı haber: Selde kaybolan kişinin cesedi bulundu
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