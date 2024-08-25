Kayseri’den acı haber: Selde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Öte yandan sel sularına kapılan bir otomobildeki Muhittin Saraç'tan haber alınamadığı bildirildi. JAK, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneğine bağlı su altı arama ekipleri ile birlikte bölgede yaklaşık 280 arama kurtarma personelinin yaptığı arama çalışmalarında Muhittin Saraç'ın cenazesi otomobilinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir evin bahçesinde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Saraç'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı...