Haberler Yaşam Haberleri Kayserili çiftçiye ‘Kraliçe’den diploma tuzağı
Giriş Tarihi: 6.1.2024

Kayserili çiftçiye ‘Kraliçe’den diploma tuzağı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayserili çiftçiye ‘Kraliçe’den diploma tuzağı
Kayseri'de çiftçilik yapan Ömer Dede, Instagram'da gördüğü bir sayfaya girince, kendisini arayan dolandırıcılar, 90 bin TL karşılığında Kraliçe 1. Elizabeth'in kurduğu Uluslararası Dublin Üniversitesi'nden 3 yılda ziraat mühendisliği bölümü ve aynı bölümde doktora diplomaları vermeyi vaat etti. Dolandırıcılar diplomaların fiyatını pazarlıkla 45 bin liraya düşürdü. Ömer Dede, dolandırıcılığı fark ederek diploma almaktan vazgeçti. SABAH'a başından geçenleri anlatan çiftçi Dede, "Dolandırıcılar çok nazik ve güzel bir Türkçe ile konuşuyorlardı. İnternetten araştırma yapınca mühendisliğin 4 yıllık bir eğitim olduğunu öğrendim. İki diplomayı bana 3 yılda vereceklerini söylüyorlardı. Dolandırıcı olduklarını anladım ve aradıkları numaraları engelledim. Herhangi bir kayıt yaptırmadığım halde borcum olduğunu söyleyerek hacizle tehdit ediyorlar" dedi.

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Kayserili çiftçiye ‘Kraliçe’den diploma tuzağı
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