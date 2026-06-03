Kayserili genç boğularak can verdi

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Kısırkaya Plajı'nda yaşanan olayda arkadaşlarıyla birlikte denize giren Kayseri Develili 19 yaşındaki Fırat Bilgin, bir anda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar ve cankurtaran ekipleri zamanla yarışarak genci sudan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bilgin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç için ailesi ve yakınları umutlu bekleyişe geçti. Ancak üç gün süren yaşam mücadelesi acı haberle son buldu. Doktorların tüm çabalarına rağmen Fırat Bilgin hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen ölüm haberi, ailesi ve sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

DEVELİ YASTA

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'nden olan Fırat Bilgin'in vefat haberi memleketinde de büyük üzüntüye neden oldu. Gencin cenazesi Kasımpaşa Büyük Cami'den ikindi namazına müteakip kaldırılarak Kulaksız Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan Karadeniz kıyılarında sıkça görülen ve halk arasında "çeken akıntı" olarak bilinen dip akıntısının özellikle Kısırkaya sahilinde her yıl yaşandığını belirten uzmanlar, vatandaşların uyarıları dikkate almasını istiyor.