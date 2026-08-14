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Giriş Tarihi: 14.08.2026 13:07

Kaz Dağları eteklerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir’de Kazdağlarının eteklerinde çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kaz Dağları eteklerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi yakınlarında Kazdağlarının eteklerindeki bir zeytinlik alanda başlayan yangın, kısa sürede ormana sıçramıştı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yayılan alevler, yaz sezonu nedeniyle yoğun bir nüfusa sahip olan Kadıköy Mahallesi ile Zeytinli Mahallesini tehdit etmişti. Yangına, Orman Müdürlüğü ve çevre Belediyelere ait çok sayıdaki itfaiye araçlarının yanı sıra, havadan da yoğun müdahale edildi.

9 UÇAK 6 HELİKOPTER YÜZLERCE SORTİ YAPTI

Bölgedeki şiddetli poyraza rağmen alevlere müdahale etmesi için yangın bölgesine 9 söndürme uçağı ve 6 helikopter sevk edildi. Karadan müdahale eden çok sayıda söndürme ekibine havadan destek verdi. Saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreyi bulan rüzgara ve yoğun duman tabakasına rağmen yangına aralıksız müdahale eden uçak ve helikopterler, yüzlerce sorti yaparak alevlerin üzerine tonlarca su bıraktı. Kontrol altına alınan alevler söndürüldü. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü, yangının çıkış sebebinin ise araştırıldığı öğrenildi.

#BALIKESİR

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Kaz Dağları eteklerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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