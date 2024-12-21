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Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:26 Son Güncelleme: 21.12.2024 09:33

Kaza bir aileyi ayırdı: Bariyerlere çarpan otomobildeki anne öldü, baba ve oğlu yaralandı

İzmir Otoyolu’nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde Derya Buçan (28) yaşamını yitirdi, eşi Rıdvan Buçan (34) ve 6 yaşındaki çocukları D.B. yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kaza bir aileyi ayırdı: Bariyerlere çarpan otomobildeki anne öldü, baba ve oğlu yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Aydın- İzmir Karayolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametinden Aydın yönüne gitmekte olan Rıdvan Buçan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Derya Buçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları D.B. ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Derya Buçan'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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Kaza bir aileyi ayırdı: Bariyerlere çarpan otomobildeki anne öldü, baba ve oğlu yaralandı
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