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Giriş Tarihi: 15.1.2024

Kaza değil cinayet

Üsküdar’da alkollü araç kullanan cip sürücüsü, motosikletli Mustafa Gül’ün ölümüne neden oldu. Avcılar’da ise fren yerine gaza basan kadın sürücü, aracıyla daire duvarına çarptı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kaza değil cinayet
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Kadıköy istikametine ilerleyen Can Karaoğul yönetimindeki cip, Acıbadem kavşağı yakınında motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipin altında kalarak sürüklenen motosikletin sürücüsü Mustafa Gül olay yerinde yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsü gözaltına alındı.

KAZALARA 5 KURBAN
İstanbul Büyükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı. Araçta bulunan bir bebek ise yara almadan kurtuldu.



Antalya'nın Finike ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü Ünal Can Engin (20) öldü.
Düzce'de hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Handan Ustaoğlu (54), hayatını kaybetti.
İzmir'in Konak ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Kaza yerini temizleyen kamyona ise panelvan araç çarptı. Araçta sıkışan sürücü A.Ş. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamlığı'nda Yazı İşleri Müdürü olan Fatih Kaya'nın (42) kullandığı otomobil, TIR'la çarpıştı. Kazada Kaya'nın eşi Gülsüm (40) ve kızı Nisa Beren (10) hayatını kaybetti. Fatih Kaya ve 6 yaşındaki kızı yaralandı.

FREN YERİNE GAZA BASTI
AVCILAR'da meydana gelen kazada, Seda Erdoğan 34 VD 8685 plakalı otomobiliyle yolda ilerlediği sırada fren yerine gaza bastı. Önce kaldırımı aşan otomobil, ardından bahçe duvarını yıkarak binanın birinci katında bulunan dairenin duvarına çarparak durabildi. Sürücü ve yanında bulunan eşi kazadan yara almadan kurtulurken, kazada maddi hasar meydana geldi. Duvarı hasar gören dairede oturan Keriman Çavuşoğlu ise "Mutfakta oturuyordum. Duvar yıkıldı cam zarar gördü" diye konuştu. Kazaya neden olan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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