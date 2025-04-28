Kaza değil cinayet

Antalya'da motosikletiyle emniyet şeridindeki TIR'a çarpınca yola savrulan Batuhan Uçar (26), arkadan gelen otomobilin üzerinden geçmesi sonucu öldü. Uçar'ın bir otelde aşçı olarak çalıştığı öğrenildi. Polis, Uçar'a çarptıktan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, Uçar'ın cenazesi otopsinin ardından Manavgat'ta toprağa verildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Fatih Akkurt (28), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'de, kavşakta bekleyen aracı sollayıp kontrolsüz olarak anayola çıkan otomobille çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Yine Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarla sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan Adem Şimşek öldü. Erdoğan ÖZTÜRK-Ali ALTUNTAŞ/SABAH