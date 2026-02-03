Kaza değil cinayet

Alkollü bir trafik magandasının, seyir halindeki aracına arkadan çarpması sonucu yaşamını yitiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun (37) babası Hüseyin Karamehmetoğlu, "Buna kaza diyemeyiz" dedi. Cevizli D-100 Karayolu Kartal İstikameti'nde geçen cumartesi günü saat 04.40 sıralarında yaşanan kazaya yol açan Cihan B. olay yerinden taksiyle kaçmıştı. Alkollü olduğu belirlenen Cihan B. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Kilyos'ta toprağa verilen Karamehmetoğlu'nun babası Hüseyin Karamehmetoğlu, "Oğlum vatana hizmet ediyordu. Kendi halinde bir insandı. Kemençe de çalardı. Çok iyi araba kullanıyordu. Alkollü birinin kullandığı otomobilin arkadan çarparak oğlumu hayattan koparması ağırıma gidiyor. Hem arkadan çarpmış hem de aracı ve oğlumu olay yerinde bırakıp kaçmış. Buna kaza diyemeyiz. Peşlerini bırakmayacağım. Ciğerimiz yanıyor" dedi.