Kaza değil cinayet çıktı

Kayseri
'de Merkez Melikgazi
ilçesi Kadir Has Bulvarı'nda geçen pazar günü, Sebahattin Taşçı yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Serdar Coşkun'a (43) çarpıp kaçtı. Coşkun, kaldırıldığı hastanede öldü. Polis, otomobili sürücünün evinin bulunduğu sitenin otoparkında buldu. Bir süre sonra Sebahattin Taşçı ile yanında bulunan Süleyman Özyürek teslim oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin Serdar Coşkun'a bilinçli şekilde çarpıp üzerinden geçtiğini, sürücünün araçtan inerek durumu kontrol ettikten sonra bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Hayatını kaybeden Serdar Coşkun'un, şüphelilerden Süleyman Özyürek'in ablasından yaklaşık 4 yıl önce boşanan eski eniştesi olduğu öğrenildi. Boşanmanın ardından iki taraf arasında yıllardır devam eden husumetin bulunduğu, olayın da bu nedenle gerçekleştirildiği değerlendirilirken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.