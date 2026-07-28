Haberler Yaşam Haberleri Kaza kurbanı 5 kişi dualarla uğurlandı
Giriş Tarihi: 28.07.2026

Kaza kurbanı 5 kişi dualarla uğurlandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kaza kurbanı 5 kişi dualarla uğurlandı
  • ABONE OL
Antalya'da uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, memleketleri Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Manavgat ilçesinde önceki gün meydana gelen kazada Erol Arslan (48) idaresindeki minivan kontrolden çıkarak 300 metrelik uçuruma yuvarlanmıştı. Kazada aynı aileden 7 kişinin bulunduğu araçta sürücü Erol Arslan, eşi Ayla Arslan (46) ile çocukları İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan (12) ve diğer ailenin oğlu Metehan Uğurlu (4) hayatını kaybetmiş, hamile olduğu öğrenilen Hatice Uğurlu (23) ile eşi Abdurrahman Uğurlu (28) ise yaralanmıştı. 5 kişinin cenazesi dün Konya'da kılınan cenaze namazının ardından Aliyenler Mezarlığında gözyaşyları arasında toprağa verildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaza kurbanı 5 kişi dualarla uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA