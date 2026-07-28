Kaza kurbanı 5 kişi dualarla uğurlandı

Antalya'da uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, memleketleri Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Manavgat ilçesinde önceki gün meydana gelen kazada Erol Arslan (48) idaresindeki minivan kontrolden çıkarak 300 metrelik uçuruma yuvarlanmıştı. Kazada aynı aileden 7 kişinin bulunduğu araçta sürücü Erol Arslan, eşi Ayla Arslan (46) ile çocukları İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan (12) ve diğer ailenin oğlu Metehan Uğurlu (4) hayatını kaybetmiş, hamile olduğu öğrenilen Hatice Uğurlu (23) ile eşi Abdurrahman Uğurlu (28) ise yaralanmıştı. 5 kişinin cenazesi dün Konya'da kılınan cenaze namazının ardından Aliyenler Mezarlığında gözyaşyları arasında toprağa verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör