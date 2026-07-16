Haberler Yaşam Haberleri Kaza kurbanı anne ve kızına hüzünlü veda!
Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:37

Kaza kurbanı anne ve kızına hüzünlü veda!

Konya’da aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen ticari taksinin kaldırımda yürürken çarptığı ve ölümüne neden olduğu anne Dilek (53) ile 13 yaşındaki kızı Ecrin Öz gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ecrin’in 19 Temmuz doğum günü olduğu ve doğum günü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kaza kurbanı anne ve kızına hüzünlü veda!
  • ABONE OL

Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aşırı hızla seyir halinde olduğu ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Hasan Kalkan (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı ticari taksi, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara ve kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptı. Anne Dilek ve 7'nci sınıf öğrencisi kızı Ecrin Öz olay yerinde hayatını kaybetti.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAYA HAZIRLANIYORMUŞ

Taksi sürücü Hasan Kalkan'ın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Öte yandan Dilek Öz'ün kızının okuduğu Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda yardımcı personel olarak çalıştığı öğrenildi. Annenin bir arkadaşının evine gittiği, kızıyla birlikte otobüs durağına yürüdükleri belirtildi. Ecrin'in 19 Temmuz doğum günü olduğu ve doğum günü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi. Anne ve kızının cenazeleri merkez Karatay ilçesinde bulunan Yağbasan Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KONYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaza kurbanı anne ve kızına hüzünlü veda!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA