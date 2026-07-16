Kaza kurbanı anne ve kızına hüzünlü veda!

Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aşırı hızla seyir halinde olduğu ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Hasan Kalkan (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı ticari taksi, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara ve kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptı. Anne Dilek ve 7'nci sınıf öğrencisi kızı Ecrin Öz olay yerinde hayatını kaybetti.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAYA HAZIRLANIYORMUŞ

Taksi sürücü Hasan Kalkan'ın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Öte yandan Dilek Öz'ün kızının okuduğu Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda yardımcı personel olarak çalıştığı öğrenildi. Annenin bir arkadaşının evine gittiği, kızıyla birlikte otobüs durağına yürüdükleri belirtildi. Ecrin'in 19 Temmuz doğum günü olduğu ve doğum günü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi. Anne ve kızının cenazeleri merkez Karatay ilçesinde bulunan Yağbasan Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.