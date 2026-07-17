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Giriş Tarihi: 17.07.2026

Kaza kurbanı anne ve kızına hüzünlü veda

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kaza kurbanı anne ve kızına hüzünlü veda
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Konya'nın Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde önceki gün meydana gelen kazada, aşırı hızla seyir halinde olduğu ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Hasan Kalkan (30) idaresindeki ticari taksi, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara ve kaldırımda yürüyen Dilek Öz (53) ile kızı Ecrin Öz'e (13) çarptı.

Yapılan kontrolde, anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Ecrin'in 19 Temmuz'daki doğum günü için kutlama hazırlığı yaptıkları öğrenildi. Anne ve kızı, Yağbasan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaza kurbanı anne ve kızına hüzünlü veda
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