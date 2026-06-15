Kaza kurşunu şah damarına isabet etmişti! Selçuk Dayan’ın ölümüne ilişkin karar açıklandı





NE OLMUŞTU?



Olay, 11 Kasım 2023 günü akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentte alışverişin yoğun olduğu caddede iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar da kullanıldı. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri ise kavga esnasında dükkanının önünde bekleyen ve olayla hiçbir ilgisi olmayan Selçuk Dayan'ın (29) şah damarına isabet etti. Ağır yaralanan Selçuk Dayan, tedavi gördüğü hastanede verdiği 7 günlük yaşam savaşını kaybederken olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Dayan, olay sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken maganda kurşunuyla vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Selçuk Dayan, iş yerinin önünde arkadaşlarıyla beraber otururken çevredeki vatandaşların bir anda sağa sola kaçışması ve bu sırada Dayan'ın vurulma anları yer aldı. Dayan'ın vurulduktan sonra boğazını tutarak acıyla kıvranma anları, çevredeki vatandaşların yardıma koşması ve yerdeki kanlar da ulaştığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Selçuk Dayan, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör