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Giriş Tarihi: 1.07.2026 14:22

Kaza şehidi uzman çavuş Abdurrahman Hilal son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde araç kazasında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal (28), memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı. 8 aylık hamile Neslihan Hilal, şehit eşinin tabutunun başında gözyaşı döküp, "Vatan sağ olsun" dedi.

DHA Yaşam
Kaza şehidi uzman çavuş Abdurrahman Hilal son yolculuğuna uğurlandı
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, dün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

AKSARAY ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Hilal için bugün memleketi Aksaray'da Ulu Cami önünde tören düzenlendi. Törene; Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehidin annesi Güler Hilal, babası Hacı Ömer Hilal, 8 aylık hamile eşi Neslihan Hilal, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Neslihan Hilal, eşinin tabutunun başında ağlayıp, "Vatan sağ olsun" dedi. Şehit Hilal'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AKSARAY

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Kaza şehidi uzman çavuş Abdurrahman Hilal son yolculuğuna uğurlandı
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