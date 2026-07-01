Kaza şehidi uzman çavuş Abdurrahman Hilal son yolculuğuna uğurlandı

AKSARAY ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Hilal için bugün memleketi Aksaray'da Ulu Cami önünde tören düzenlendi. Törene; Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehidin annesi Güler Hilal, babası Hacı Ömer Hilal, 8 aylık hamile eşi Neslihan Hilal, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Neslihan Hilal, eşinin tabutunun başında ağlayıp, "Vatan sağ olsun" dedi. Şehit Hilal'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör