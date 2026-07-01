Kaza şehidi uzman çavuş Abdurrahman Hilal son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, dün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.
AKSARAY ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ
Şehit Hilal için bugün memleketi Aksaray'da Ulu Cami önünde tören düzenlendi. Törene; Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehidin annesi Güler Hilal, babası Hacı Ömer Hilal, 8 aylık hamile eşi Neslihan Hilal, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Neslihan Hilal, eşinin tabutunun başında ağlayıp, "Vatan sağ olsun" dedi. Şehit Hilal'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.