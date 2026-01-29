Haberler Yaşam Haberleri Kaza sırasında aracın içinden fırladı: Devrilen dorsenin altında kaldı
Bursa’da talaş yüklü tır kullanan 29 yaşındaki sürücü Emrah Aydın, yokuş aşağı inerken tırın kontrolünü kaybetti. Kaza sırasında aracın içinden fırlayan Aydın, devrilen dorsenin altında kalarak hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesinde bulunan Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinden tıra yüklediği talaşla yola çıkan sürücü Emrah Aydın, yokuş aşağı seyrettiği sırada aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak yoldan çıkan tır, şarampole doğru devrildi. Kazanın yaşandığı sırada tırın içinden yola fırlayan Emrah Aydın, tonlarca ağırlıktaki tır dorsesinin altında kaldı.

Çevredeki diğer sürücülerin kaza ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ve ağlık ekipleri sevk edildi. Yarım saat süren yoğun kurtarma çalışmalarının ardından ağır yaralı olarak dorsenin altından çıkarılan Aydın, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü Emrah Aydın, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

