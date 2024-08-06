Kaza sonrası araç parçalarını toplarken otomobil çarptı

Yürek yakan kaza, önceki akşam saatlerinde Konya-Beyşehir karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Orhan, maddi hasarlı kaza yaptı. Otomobilini çekiciye yükleyen Orhan, son bir defa daha aracına ait bir parça kalıp kalmadığını kontrol etmek istedi. Bu sırada Mahmut İnce idaresindeki otomobil de Orhan'a çarptı. Şarampole fırlayan Orhan, olay yerinde hayatını kaybetti. İnce ise gözaltına alındı.Karabük'te Sefa Durmuş (35) idaresindeki motosiklet, Karabük-Ankara karayolu Cildikısık Tüneli'nde sürücüsü kontrolü kaybedince yolun sağındaki bordür taşına çarparak devrildi. Yola savrulan Durmuş'a aynı yönden gelen araçlar çarptı. Durmuş hayatını kaybetti.Aydın'da, Söke-Kuşadası karayolunda 23 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Kulübü'nün kız futbol takımı oyuncu Ayyüce Naz Polat (16), yaşam mücadelesini kaybetti. Polat, tedavi gördüğü hastanede önceki hayata veda etti.