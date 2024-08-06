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Giriş Tarihi: 7.8.2024

Kaza sonrası araç parçalarını toplarken otomobil çarptı

Konya’da geçirdiği maddi hasarlı kaza sonrası otomobilini çekiciye yükletip, yolda parça kalıp kalmadığını kontrol eden Muhammet Talha Orhan (24), başka bir otomobilin çarpması sonucu can verdi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kaza sonrası araç parçalarını toplarken otomobil çarptı
Yürek yakan kaza, önceki akşam saatlerinde Konya-Beyşehir karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Orhan, maddi hasarlı kaza yaptı. Otomobilini çekiciye yükleyen Orhan, son bir defa daha aracına ait bir parça kalıp kalmadığını kontrol etmek istedi. Bu sırada Mahmut İnce idaresindeki otomobil de Orhan'a çarptı. Şarampole fırlayan Orhan, olay yerinde hayatını kaybetti. İnce ise gözaltına alındı.
Karabük'te Sefa Durmuş (35) idaresindeki motosiklet, Karabük-Ankara karayolu Cildikısık Tüneli'nde sürücüsü kontrolü kaybedince yolun sağındaki bordür taşına çarparak devrildi. Yola savrulan Durmuş'a aynı yönden gelen araçlar çarptı. Durmuş hayatını kaybetti.



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Kaza sonrası araç parçalarını toplarken otomobil çarptı
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