Kaza sonrası kaçan sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de otomobil ile çarpışan minibüs sürücüsü, kaza yerinden kaçmaya çalıştığı sırada polis memuru M.M.Ç., İ.K. ve Faruk Utgan'a çarptı. Minibüs sürücüsüsü gözaltına alınırken, Utgan yaşamını yitirdi. Kaza, önceki akşam Tomarza ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. R.O. idaresindeki minibüs ile R.M. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ve yakınları arasında tartışma çıktı.

Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Tartışma, polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, emniyete götürülmek istenen minibüs sürücüsü R.O. aniden aracıyla kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis memuru M.M.Ç., İ.K. ve kaza için bölgeye yardıma koşan Faruk Utgan'a çarptı. Lastiklerine ateş edilerek durdurulan minibüsün sürücüsü yakalandı. Yaralılardan Faruk Utgan kurtarılamadı. Polis memuru M.M.Ç. ve İ.K.'nın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü R.O. tutuklandı.