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Giriş Tarihi: 15.06.2026 12:10

65 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin karıştığı trafik kazasında sürücü Bayram Tuncer (29) hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
65 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde D-400 kara yolunda meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya yönüne giden Bayram Tuncer yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bayram Tuncer ile motosiklette yolcu olarak bulunan Nihat A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Tuncer, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Nihat A. ise Gazipaşa Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemede motosikletin yaklaşık 65 metre sürüklendiği tespit edildi.

#GAZİPAŞA #ANTALYA

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