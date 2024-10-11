Kaza süsü vermek için arabayla üstünden geçmiş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de kaybolduktan 12 gün sonra eski komşusu Ali Uysal (37) tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Pelin Karaca (21) cinayetiyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı.Karaca'nın evli olan komşusu Ali Uysal tarafından önce boğularak öldürüldüğü, daha sonra olaya kaza süsü vermek için araba ile üzerinden geçildiği anlaşıldı. Katilin genç kızı önce cinayet mahalline gömdüğü, ardından 70 km uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesine arabayla taşıyarak buraya gömdüğü belirlendi.Ayrıca katil Ali Uysal'ın Pelin Karaca'nın annesine ait 700 metrekare araziyi vekâletname ile 280 bin liraya satıp parayı vermediği öğrenildi.Abla Ebru Karaca, kardeşini üçüncü kez toprağa verdiklerini belirterek katilin en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti. Ceyhan TORLAK / SABAH