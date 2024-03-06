Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama Ekranı - e-Devlet ile Kaza Tutanağı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kaza tespit tutanağı sorgulama ekranı iki ya da daha fazla aracın karışmış olduğu kazada alınan hasarı gösteren bir ekrandır. Bu ekrana dijital platformlar aracılığı ile ulaşmak mümkündür. Kaza detaylarını görmeye yardımcı olan bu tutanaklara ulaşabilmek için ise birtakım bilgilere gereksinim duyulmaktadır. Bu açıdan e-devlet ile kaza tutanağı sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtını birçok sürücü merak etmektedir.

Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama Ekranı

Kaza tespit tutanağı iki veya daha fazla aracın karıştığı kazalarda ortaya çıkan detayları içerir. Bu tutanak eskiden polis tarafından doldurulurken artık araç sahipleri tarafından da doldurulabilmektedir. Trafiği meşgul etmemek adına sürücüler kendi aralarında anlaşmaya vararak doldurdukları bir belge olarak da açıklanabilir. Bu belgenin detaylıca doldurulması kazanın nasıl oluştuğuna dair yetkililerin bilgilendirilmesine imkân tanır.

Bu tutanak doldurulurken sürücünün bir ehliyeti olması gerekir. Aynı zamanda sürücülerin alkollü olmaması ve maddi hasarlı bir kaza olması da önemlidir. Bu şartlar sağlandığı taktirde kaza tespit tutanağı doldurma işlemi yapılabilir. Her iki tarafın da kendilerine göre doldurması gereken tutanaklar 11 bölümden oluşmaktadır. Ancak doldurma işlemine geçilmeden hem kaza mahalli hem de trafik işaretçilerinin fotoğraflarının çekilmesi gerekir.

E-Devlet İle Kaza Tutanağı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kaza tespit tutanağının e-devlet üzerinden sorgulamasının yapılması gerekiyor ise belirli adımların izlenmesi gerekir. Bu işlem şu şekilde yapılabilir:

Kullanıcı adı ve şifre ile e-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.

Arama kutusuna 'kaza tespit tutanağı' yazılmalıdır.

Ekrandan 'gerçek kişi' ya da 'tüzel kişi' kısımlarından biri seçilmelidir.

Açılan ekrandan 'sorgu türü' seçilmelidir.

Bu bilgileri girdikten sonra kişilerin karşısına tüm maddi hasarlı trafik kazası bilgileri listelenecektir. Bu bilgiler doğrultusunda ilgili işlemleri gerçekleştirmek mümkün olabilmektedir.