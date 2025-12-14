Kaza yapan motosiklet sürücüsü yola savruldu: Yayaya çarptı! O anlar kamerada

Korkutan kaza, saat 21.00 sıralarında Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. N.C.G. adlı kadının kullandığı motosiklet, M.K. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Motosikletten savrulan N.C.G., kaldırımdaki yayaya çarptı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaya yere düşmekten son anda kurtuldu. Hafif ticari araç ise elektrik panosuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.C.G., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, ticari araç sürücüsü N.K.'yi gözaltına alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
