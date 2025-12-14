Haberler Yaşam Haberleri Kaza yapan motosiklet sürücüsü yola savruldu: Yayaya çarptı! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 14.12.2025 11:41 Son Güncelleme: 14.12.2025 12:06

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü N.C.G. (22) savrulup kaldırımdaki yayaya çarptı. Ağır yaralanan N.C.G. hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkutan kaza, saat 21.00 sıralarında Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. N.C.G. adlı kadının kullandığı motosiklet, M.K. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Motosikletten savrulan N.C.G., kaldırımdaki yayaya çarptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaya yere düşmekten son anda kurtuldu. Hafif ticari araç ise elektrik panosuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.C.G., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, ticari araç sürücüsü N.K.'yi gözaltına alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

