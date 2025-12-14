Kaza yapan motosiklet sürücüsü yola savruldu: Yayaya çarptı! O anlar kamerada

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaya yere düşmekten son anda kurtuldu. Hafif ticari araç ise elektrik panosuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.C.G., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.