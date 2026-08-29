Kaza yapan motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı: 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti!

İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde gece 03.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası genç motosiklet sürücüsünü hayattan kopardı. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Sürücü Talha Taner Kırca(20) yönetimindeki 16 CAL 844 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje ardından bordür taşlarına çarparak savruldu. Aynı yöne giden sürücü Emin S.(23) Yönetimindeki 16 KIS 01 plakalı otomobil de motosikletliye çarptı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.