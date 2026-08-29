Kaza yapan motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı: 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti!

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör