Haberler Yaşam Haberleri Kaza yapınca ilk işi plakayı sökmek oldu: Alkollü sürücünün kullandığı araç CHP’li vekilin çıktı!
Giriş Tarihi: 11.12.2024 16:07 Son Güncelleme: 11.12.2024 16:11

Kaza yapınca ilk işi plakayı sökmek oldu: Alkollü sürücünün kullandığı araç CHP’li vekilin çıktı!

İstanbul Ataşehir’de önceki gün gece saatlerinde lüks bir araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarptı. Araçtan inen sürücünün ilk işi plakaları sökmek oldu ardından da olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde aracın CHP’li Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralık olduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kaza yapınca ilk işi plakayı sökmek oldu: Alkollü sürücünün kullandığı araç CHP’li vekilin çıktı!

Ataşehir'de önceki gün gece saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Seyir halindeki lüks araç bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın önü kullanılamaz hale gelirken araçtan inen adamın ilk işi ise plakaları sökmek oldu. Ardında aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde aracın CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralık olduğunu belirledi.

Polislerin tam aracı çekiciye yükleyecekleri sırada olay yerine gelen bir kişi aracı kendisinin kullandığını belirtti. Yapılan testte 1.96 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konuldu. Araç çekiciye yüklenerek bölgeden kaldırıldı. Yapılan incelemelerde kaza yapan alkollü sürücünün aracın plakasını CHP'li vekil adına kiralık olduğu için söktüğü değerlendirildi.

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Kaza yapınca ilk işi plakayı sökmek oldu: Alkollü sürücünün kullandığı araç CHP’li vekilin çıktı!
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