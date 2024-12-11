Kaza yapınca ilk işi plakayı sökmek oldu: Alkollü sürücünün kullandığı araç CHP’li vekilin çıktı!

Ataşehir'de önceki gün gece saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Seyir halindeki lüks araç bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın önü kullanılamaz hale gelirken araçtan inen adamın ilk işi ise plakaları sökmek oldu. Ardında aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde aracın CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralık olduğunu belirledi.