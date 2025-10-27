Kazada 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Trafik kazası Dörtyol orman İşletme Kavşağında meydana geldi. Kazada servis minibüsü bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Akif Çetin (16) ve arkasındaki yolcu kazada ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Mehmet Akif Çetin ve yaralı arkadaşını Ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı.

Motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Mehmet Akif Çetin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşının sağlık durumunu ise kritik olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.