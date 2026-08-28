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Giriş Tarihi: 28.08.2026 16:11

Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde seyir halindeki motosikletin yola çıkan otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Kahveci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
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Harran-Akçakale karayolu üzerindeki Tahılalan mevkisinde henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 33 AYK 324 plakalı motosiklet seyir halindeyken aniden yola çıkan otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü yara almazken araçta yolcu olarak bulunan bir kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste tedavisi sürdürülen motosiklet sürücüsü Mehmet Kahveci'nin Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mehmet Kahveci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

#ŞANLIURFA #HARRAN

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Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
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