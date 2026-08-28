Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Harran-Akçakale karayolu üzerindeki Tahılalan mevkisinde henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 33 AYK 324 plakalı motosiklet seyir halindeyken aniden yola çıkan otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü yara almazken araçta yolcu olarak bulunan bir kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste tedavisi sürdürülen motosiklet sürücüsü Mehmet Kahveci'nin Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mehmet Kahveci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.