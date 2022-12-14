Kazada ağır yaralanmıştı, kurtarılamadı

Savaş Kılıç idaresindeki otomobil Sapanca yol ayrımındaki bilinmeyen bir nedenden kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlerin otomobilin motor kısmına girmesi sonucu araç alev aldı. Çevrede kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar, yangını söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından araçta sıkışan Savaş Kılıç (48) ve Erhan Rahmi Durmuşoğlu (47) sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş Kılıç hayatını kaybetti. Erhan Rahmi Durmuşoğlu'nun ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

EVLİ 4 ÇOCUK BABASI

Hastanede işlemleri tamamlanan Savaş Kılıç'ın cenazesi Kocaeli'ye gönderildi. Başiskele Paşadağ Mahallesi Behçekent Sitesinde ikamet eden, Başiskele'de özel bir firmada çalışan evli ve 4 çocuk babası Savaş Kılıç'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kullar Merkez Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.