Kazada ağır yaralanmıştı…Acı haber geldi

Bodrum Turgutreis–Akyarlar Yolu üzerinde yaklaşık iki hafta önce Ferhat Furkan Yıldırım'ın kullandığı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bodrum'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen acı haber, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Ferhat Furkan Yıldırım'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Yukarı Akçalan Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.