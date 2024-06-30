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Giriş Tarihi: 30.6.2024 11:59 Son Güncelleme: 30.6.2024 12:20

Kazada genç anne, kız kardeşi ve doğmamış bebeği ile birlikte hayatını kaybetti

Mardin’de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada karnındaki 8 aylık hamile 31 yaşındaki Özlem Nerse Karakaş ve kız kardeşi 35 yaşındaki Rojbin Ners hayatını kaybetti.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Kazada genç anne, kız kardeşi ve doğmamış bebeği ile birlikte hayatını kaybetti

Mazıdağı ilçesi Mardin-Diyarbakır Karayolu Mazıdağı Kavşağı'nda dün öğle saatlerinde güvenlik kamerasınada yansıyan feci kazada TIR kavşakta trafik ışıklarında yavaşlamayarak otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler 31 yaşındaki Halil Çağala ve 40 yaşındaki Mehmet Karakaş ile Suphiye, Rojbin Nerse ve 8 aylık hamile Özlem Nerse Karakaş yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan kızkardeşler Rojbin Nerse ve Özlem Nerse Karakaş, daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak 8 aylık hamile Özlem Nerse Karakaş ile kız kardeşi Rojbin Nerse yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden iki kız kardeş gözyaşları arasında Derik ilçesinde toprağa verildi.

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Kazada genç anne, kız kardeşi ve doğmamış bebeği ile birlikte hayatını kaybetti
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