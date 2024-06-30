Kazada genç anne, kız kardeşi ve doğmamış bebeği ile birlikte hayatını kaybetti

Mazıdağı ilçesi Mardin-Diyarbakır Karayolu Mazıdağı Kavşağı'nda dün öğle saatlerinde güvenlik kamerasınada yansıyan feci kazada TIR kavşakta trafik ışıklarında yavaşlamayarak otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler 31 yaşındaki Halil Çağala ve 40 yaşındaki Mehmet Karakaş ile Suphiye, Rojbin Nerse ve 8 aylık hamile Özlem Nerse Karakaş yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan kızkardeşler Rojbin Nerse ve Özlem Nerse Karakaş, daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak 8 aylık hamile Özlem Nerse Karakaş ile kız kardeşi Rojbin Nerse yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden iki kız kardeş gözyaşları arasında Derik ilçesinde toprağa verildi.