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Giriş Tarihi: 9.9.2023 13:17 Son Güncelleme: 9.9.2023 13:48

Kazada hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kazada hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Sıralı Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, bir taziye için Kuruyer mahallesinde giden Ali İnan yönetimindeki otomobil devrildi. Kazada sürücü Ali, eşi Zehra ile oğlu Süleyman ve İshak araçta sıkıştı. Araçta sıkışan anne, baba ve iki çocuğun kurtarılması için bölgeye AFAD, jandarma, emniyet sualtı grup amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü kendi imkanı ile kurtulurken, ekiplerce yapılan arama çalışmalarında, Seyit Süleyman (3), İshak (1.5) ve Zehra İnan'(26) ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cesetler otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemelerin ardından anne ve 2 çocuğun cansız bedeni morgtan alınarak Karaali mahallesi Kırsal Bakırtaş Mahallesi getirildi. Burada kılınan namazın ardından Anne ve 2 çocuğu gözyaşları arasında defnedildi.

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Kazada hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı
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