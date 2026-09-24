Kazada hayatını kaybeden anne ve minik kızı toprağa verildi! Kahreden o detay ortaya çıktı: Meğer 2 hafta sonra…

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Merve Turan ile kızı Ahsen Turan'ın cenazeleri, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Anne ve kızı, Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenazeye Merve Turan'ın eşi Ali Turan, büyük kızları Zeynep Turan (6), akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı.

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