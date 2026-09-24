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Giriş Tarihi: 24.09.2026 16:54

Kazada hayatını kaybeden anne ve minik kızı toprağa verildi! Kahreden o detay ortaya çıktı: Meğer 2 hafta sonra…

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağlamıştı. Merve Turan doktor kontrolünden dönerken kullandığı otomobil refüjü aşıp, karşı yönden gelen kamyonun altında kaldı. Hayatını kaybeden Merve Turan (33) ile yanındaki kızı Ahsen Turan (3) yan yana son yolculuğuna uğurlanırken o detay yürekleri dağladı.

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DHA Yaşam
Kazada hayatını kaybeden anne ve minik kızı toprağa verildi! Kahreden o detay ortaya çıktı: Meğer 2 hafta sonra…
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Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Balıkesir'in Bandırma ile Bursa'nın Karacabey ilçeleri arasındaki yolda Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Bandırma yönüne giderken Merve Turan'ın kontrolünü yitirdiği 10 TT 426 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı yöne geçerek 16 ABT 586 plakalı kamyonla çarpıştı.

ANNE VE MİNİK KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonun altına giren otomobil, sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde otomobilin sürücüsü Merve Turan ile kızı Ahsen Turan'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

DOĞUMUNA 2 HAFTA VARMIŞ

Merve Turan'ın doğumuna 2 hafta kaldığı belirtilen karnındaki erkek bebeğinin de hayatını kaybettiği tespit edildi. Turan'ın hamilelik kontrolü için Bursa'ya gittiği, ardından kızıyla Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi'ndeki evlerine dönerken kazanın olduğu öğrenildi. Bebeğe doğduğunda Bilal isminin konulmasının planlandığı bildirildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Merve Turan ile kızı Ahsen Turan'ın cenazeleri, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Anne ve kızı, Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenazeye Merve Turan'ın eşi Ali Turan, büyük kızları Zeynep Turan (6), akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BALIKESİR #BANDIRMA

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Kazada hayatını kaybeden anne ve minik kızı toprağa verildi! Kahreden o detay ortaya çıktı: Meğer 2 hafta sonra…
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