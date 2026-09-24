Kazada hayatını kaybeden anne ve minik kızı toprağa verildi! Kahreden o detay ortaya çıktı: Meğer 2 hafta sonra…

ANNE VE MİNİK KIZI HAYATINI KAYBETTİ
Kamyonun altına giren otomobil, sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde otomobilin sürücüsü Merve Turan ile kızı Ahsen Turan'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
DOĞUMUNA 2 HAFTA VARMIŞ
Merve Turan'ın doğumuna 2 hafta kaldığı belirtilen karnındaki erkek bebeğinin de hayatını kaybettiği tespit edildi. Turan'ın hamilelik kontrolü için Bursa'ya gittiği, ardından kızıyla Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi'ndeki evlerine dönerken kazanın olduğu öğrenildi. Bebeğe doğduğunda Bilal isminin konulmasının planlandığı bildirildi.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER
Merve Turan ile kızı Ahsen Turan'ın cenazeleri, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Anne ve kızı, Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenazeye Merve Turan'ın eşi Ali Turan, büyük kızları Zeynep Turan (6), akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı.