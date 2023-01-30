Kazada hayatını kaybeden Ceren Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Mustafa Besleme'nin kullandığı otomobilin Yat Limanı'ndaki restorandan çıktıktan sonra Azmak Deresi'ne uçması sonucu meydana gelen kazada 23 yaşındaki köpek eğitmeni Ceren Ceylan ile arkadaşı Öykü Kasımöğlu hayatını hayatını kaybetti.
Kazada sürücü Mustafa Besleme ile Samet Canpolat da yaralandı. Morga kaldırılan cenazeler işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. 3.67 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü Mustafa Besleme tutuklandı.
Ceylan'ın acılı ailesine taziyeleri kabul ederken acılı aileyi sevenleri teselli etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ceren Ceylan, Beykoz Baklacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.