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Giriş Tarihi: 30.1.2023 16:50

Kazada hayatını kaybeden Ceren Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde doğum gününü kutladıktan sonra dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki köpek eğitmeni Ceren Ceylan, İstanbul Ümraniye’de son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kazada hayatını kaybeden Ceren Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Mustafa Besleme'nin kullandığı otomobilin Yat Limanı'ndaki restorandan çıktıktan sonra Azmak Deresi'ne uçması sonucu meydana gelen kazada 23 yaşındaki köpek eğitmeni Ceren Ceylan ile arkadaşı Öykü Kasımöğlu hayatını hayatını kaybetti.

Kazada sürücü Mustafa Besleme ile Samet Canpolat da yaralandı. Morga kaldırılan cenazeler işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. 3.67 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü Mustafa Besleme tutuklandı.

İSTANBUL'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ceren Ceylan'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul Ümraniye'de bulunan Ihlamurkuyu Merkez Camii'ne getirildi.

Ceylan'ın acılı ailesine taziyeleri kabul ederken acılı aileyi sevenleri teselli etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ceren Ceylan, Beykoz Baklacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KASIMOĞLU'NUN CENAZESI ADANA'DA

Öte yandan aynı kazada hayatını kaybeden Öykü Kasımoğlu'nun cenazesi ise Adana'ya gönderildi. Kasımoğlu'nun burada toprağa verileceği belirtildi.

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Kazada hayatını kaybeden Ceren Ceylan son yolculuğuna uğurlandı
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