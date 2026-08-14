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Giriş Tarihi: 14.08.2026 16:19

Kazada hayatını kaybetmişti: 29 yaşındaki öğretmen Medine gözyaşları içinde toprağa verildi

Ankara’da midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki öğretmen Medine Efeoğlu Doğan, gözyaşları arasında toprağa verildi. Doğan’ın yaklaşık 1 ay önce evlendiği ve yeni görev yeri Muş’a atanarak göreve başlamaya hazırlandığı öğrenildi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Kazada hayatını kaybetmişti: 29 yaşındaki öğretmen Medine gözyaşları içinde toprağa verildi
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Kaza, Ankara-Eskişehir kara yolunda dün meydana geldi. Midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu Medine Efeoğlu Doğan (29), Mutlucan Özbayrak (32) ve Mihriban Yılmaz (57) yaşamını yitirdi. Kazada 24 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerden öğretmen Medine Efeoğlu Doğan'ın yaklaşık bir ay önce evlendiği belirtildi. Doğan'ın yeni görev yeri olarak Muş'a atandığı ve görevine başlamaya hazırlandığı öğrenildi.

EŞİ TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Medine Efeoğlu Doğan için Polatlı ilçesindeki Yenimahalle Camisi'nde, cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Doğan'ın ailesinin yanı sıra meslektaşları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç öğretmenin eşi Samet Doğan, cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı. Güçlükle ayakta duran Samet Doğan, eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

POLATLI'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazının ardından Medine Efeoğlu Doğan'ın naaşı, Polatlı Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Genç öğretmen burada dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren diğer iki kişinin cenazeleri de memleketlerinde toprağa verildi. Mutlucan Özbayrak'ın cenazesi Polatlı ilçesi Macun Mahallesi'nde, Mihriban Yılmaz'ın cenazesi ise Haymana ilçesinde defnedildi.

#ANKARA #ESKİŞEHİR

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