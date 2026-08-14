Kazada hayatını kaybetmişti: 29 yaşındaki öğretmen Medine gözyaşları içinde toprağa verildi

Kaza, Ankara-Eskişehir kara yolunda dün meydana geldi. Midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu Medine Efeoğlu Doğan (29), Mutlucan Özbayrak (32) ve Mihriban Yılmaz (57) yaşamını yitirdi. Kazada 24 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerden öğretmen Medine Efeoğlu Doğan'ın yaklaşık bir ay önce evlendiği belirtildi. Doğan'ın yeni görev yeri olarak Muş'a atandığı ve görevine başlamaya hazırlandığı öğrenildi.

EŞİ TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Medine Efeoğlu Doğan için Polatlı ilçesindeki Yenimahalle Camisi'nde, cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Doğan'ın ailesinin yanı sıra meslektaşları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç öğretmenin eşi Samet Doğan, cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı. Güçlükle ayakta duran Samet Doğan, eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

POLATLI'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazının ardından Medine Efeoğlu Doğan'ın naaşı, Polatlı Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Genç öğretmen burada dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren diğer iki kişinin cenazeleri de memleketlerinde toprağa verildi. Mutlucan Özbayrak'ın cenazesi Polatlı ilçesi Macun Mahallesi'nde, Mihriban Yılmaz'ın cenazesi ise Haymana ilçesinde defnedildi.