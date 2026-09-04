Kazada kurtulan Adanalı 3 genç ailelerine kavuştu

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencisi Burak Arif Kaya, gemiye ilk bindikleri anda su aldığını fark ettiklerini ifade ederek, "Durumu kaptana söylememize rağmen, bize 'Kaç yıllık kaptanım, bu işi sizden daha iyi biliyorum. İşimi bana mı öğreteceksiniz' yanıtını verdi. Yolda ön taraftan ses geldi. Daha sonra bizi sakinleştirdiler. Geminin içi suyla dolmaya başladı. Kapılar kilitlendi. Kaptan ve yardımcısı gemiden atladı. Gemideki 8 aylık hamile kadını pencereden çıkardım. Burak Can ve Sudenaz ile 3 çocuğu da çıkardım. Can yelekleri çok gazla yoktu. Eğer can yelekleri olmuş olsaydı ölümler çok olmazdı" dedi.

Aynı bölümde eğitim gören Sudenaz Sönmez de ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu, Burak Can Keskin de "Gemi biraz ilerlediğinde durmasıyla batması bir oldu. Camı kırarak çıktık. Yoksa çıkamıyorduk, çok dalga vardı. Yüzme bilen biri bile boğulabilirdi" diye konuştu.

Aileler çocuklarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.