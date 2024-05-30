Kazada muhtar öldü, eşi ve oğlu yaralandı

Kaza, Osmaniye - Kadirli karayolu Yeniköy Köyü mevkiinde meydana geldi. Yunus Doğan idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı ardından savrulan otomobil karşı yönden gelen başka otomobil ile çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Kırmıtlı Mahallesi muhtarı Yunus Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken eşi Esengül Doğan ve çocukları Burak Efe Doğan yaralandı. Yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÖLÜ SAYISI 12'YE ÇIKTI
Öte yandan geçtiğimiz hafta Pazar günü Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 11 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 9 yaşındaki Ensar Kaan Şimşek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Feci kazada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.