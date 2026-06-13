Kazada öldü organları umut oldu

Amasya
'da geçirdiği motosiklet kazası sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin organları, nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu. Pazar günü geçirdiği motosiklet kazası sonrası ağır yaralı halde getirildiği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 19 yaşındaki Mustafa Yalçın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin ailesi, evlatlarının organlarının nakil bekleyen hastalara umut olmasını kabul etti. Akciğer, karaciğer, böbrekler ve kornealar bağışlandı. Ailenin organ bağışına olumlu yanıt vermesi üzerine uzman ekipler tarafından operasyon başlatıldı. Ameliyatla alınan akciğer, karaciğer, iki kornea ve iki böbrek; Ankara, İstanbul, Samsun ve Trabzon'da nakil bekleyen 6 hastaya ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Sağlık ekipleri, acılı aileye teşekkür etti.