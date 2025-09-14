Haberler Yaşam Haberleri Kazada ölen genç sağlıkçıya acı veda: Arkadaşının düğününe katılabilmek için nöbetini değiştirmiş
Kazada ölen genç sağlıkçıya acı veda: Arkadaşının düğününe katılabilmek için nöbetini değiştirmiş

Mersin’in Mut ilçesinde kavun yüklü kamyonun yolcu otobüsü ile çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan acil tıp teknisyeni Emine Ergin Kar (33) memleketi Karaman’da toprağa verildi. Ergin’in kaza günü nöbetçi olduğu bir arkadaşının düğününe gidebilmek için başka bir arkadaşıyla nöbetini değiştirdiği öğrenildi.

Mut-Karaman karayolu Burunköy mevkisinde dün öğlen yaşanan kazada Cengiz S. idaresindeki kavun yüklü kamyon, karşı yöne geçip Şahin K. yönetimindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

ARKADAŞININ DÜĞÜNÜNE KATILABİLMEK İÇİN NÖBETİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Hayatını kaybedenlerden biri de Emine Ergin Kar'dı. Karaman 7 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan Acil Tıp Teknisyeni 2 çocuk annesi Emine Ergin Kar, öğle namazına müteakip kılınam cenaze namazının ardından toprağa verildi. Genç sağlıkçının kaza günü nöbetçi olduğu bir arkadaşının düğününe gidebilmek için başka bir arkadaşıyla nöbetini değiştirdiği öğrenildi.

