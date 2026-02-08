Kazada ölen sürücü, 2 gün sonra nişanlanacakmış

Kaza, 6 Şubat'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi Şeyh Said Bulvarı'nda meydana geldi. Hamza Arslan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan ve yoldan yüksek olan rögar kapağına çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil, taklalar atarak ters dönüp alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, otomobilde bulunan sürücü Hamza Arslan ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hamza Arslan, dün hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralı tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Diğer yandan Hamza Arslan'ın, evinden markete gitmek için çıktığı ve pazartesi günü nişanının olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.