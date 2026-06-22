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Giriş Tarihi: 22.06.2026 19:09 Son Güncelleme: 22.06.2026 19:21

Kazada uçuruma yuvarlanan cip hurdaya döndü: 1 ölü

Hatay'da uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ölen Rasim Öztürk'ün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Altınözü ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.

İHA
Kazada uçuruma yuvarlanan cip hurdaya döndü: 1 ölü
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Kaza, Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde meydana geldi. Rasim Öztürk (52) idaresindeki 31 AUH 503 plakalı Nissan marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma uçtu. Zeytinliğe uçan araç hurdaya dönerken, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Kazada uçuruma yuvarlanan cip hurdaya döndü: 1 ölü


Öztürk'ün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Altınözü ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kazada uçuruma yuvarlanan cip hurdaya döndü: 1 ölü
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