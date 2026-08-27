Kazada yaralanan çocuk için rekor tazminat 8 milyon

Konya'da 10 Mayıs 2022'de Selçuklu ilçesinde meydana gelen kazada, Sedat Türker'in kullandığı servis minibüsü ile Ramazan Kınalı yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı. Kazada 9 öğrenci, 3 öğretmen ve 2 sürücü ile birlikte toplam 14 kişi yaralandı. Yaralanan öğrencilerden, o dönemde koluna atel takılan ve bir süre tedavi görmek zorunda kalan 12 yaşında olan Nurten Alanur Sır'ın ailesi, avukatları aracılığıyla iki servis sürücüsü ve sigorta şirketlerine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

ANKSİYETE TEŞHİSİ KONULDU

Ailenin avukatı dava dilekçesinde küçük kızın uzun süre hastanelerde tedavi gördüğünü, anksiyete bozukluğu teşhisi konulduğunu, bu nedenle servise binmek istemediğini, annesiyle uyumaya başladığını, asansöre yalnız binemediğini ve rüya görmeye başladığını öne sürdü. Sağlık Kurulu tarafından da genç kıza anksiyeteye bağlı olarak yüzde 25 oranında işgörmezlik raporu verildi. Konya Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme, kaza nedeniyle gördüğü zararı göz önüne alarak genç kıza yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 8 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör