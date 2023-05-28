Kazalara 15 kurban

İstanbul Arnavutköy'de trafik ışıklarında aynı anda geçmek istediği öne sürülen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 24 yaşındaki Ümit Karaduman hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlardan birinde ise hız limitinin 170 kilometrede takılı kaldığı görüldü.Denizli-Aydın kara yolu Menderes Tekstil kavşağından ana yola çıkan Emre Yıldız'ın (26) kullandığı otomobil, Fuat Burak (52) idaresindeki kargo kamyonetiyle çarpıştı. Kazada Yıldız ile aynı araçtaki Mustafa Kocabaş (38) ve otomobilde bulunan Burhan Yormaz (32) hayatını kaybetti.Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yoldaki yaralı bir köpeğe yardım etmek için aracından inen sürücü Mehmet Çümen (38), arkadan gelen TIR'ın çapması sonucu hayatını kaybetti. Yaralı köpek, ekipler tarafından veterinere götürüldü.Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobilin arkadan çarpması sonucu metrelerce savrularak bariyerlere çarpan otomobil hurda yığınına döndü. Feci kazada 23 yaşındaki infaz koruma memuru Mehmet Tevfik Akdemir, hayatını kaybetti.Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı Baki Kayışoğlu (43) hayatını kaybetti.Bingöl'de, TIR ile sebze ve meyve yüklü kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada kamyonetin sürücüsü Ahmet Kaan öldü, TIR şoförü Lami Demirbaş yaralandı.Bursa, Ankara, Konya, Adıyaman, Kütahya ve Aydın'daki kazalarda ise 9 kişi hayatını kaybetti.