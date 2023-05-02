Kazalara 7 kurban

İzmir'de, N.E. yönetimindeki otomobil, bebek arabasındaki çocuğu ile yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu İman Muhaybid'e (36) çarptı. Kazada anne ile bebeği Cud Massini metrelerce savruldu. Ağır yaralanan bebek öldü, annenin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, avukat Döne Altınok (50), duruşmadan dönerken otomobiliyle karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Altınok, kurtarılmadı. Muğla'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin çarptığı yayalardan biri öldü. Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçen Şeyhamit Altıntop araç çarpması sonucu öldü. Elazığ'da takla atana aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Erzincan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Nejimi Ertan (56) hayatını kaybetti.