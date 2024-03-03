Kazalara 9 kurban

Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sedat Öztürk (44) yönetimindeki otomobil, Gediz-Uşak karayolu Murat Dağı Kavşağı'nda, Mehmet Kocabaş'ın (75) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Kocabaş'ın eşi Habibe Kocabaş (72) olay yerinde, Mustafa Cirit (74) ve eşi İmiş Cirit (63) ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.İstanbul Avcılar'da Başakşehir yönü TEM Otoyolu'nda bir kamyonet ile 2 hafif ticari araç çarpıştı. Kamyonetin yolcu koltuğunda oturan Arif Ozan Göktaş olay yerinde, hafif ticari araçlardan birinin sürücüsü Osman Can Demir ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.Bursa'da çarpışan iki otomobilden birinin savrularak çarptığı motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Önder Palabıyık (50) hayatını kaybetti.Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil karşı şeride geçerek hafif ticari bir araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Oğuzhan Yılmaz (22) ile yolcu olarak araçta bulunan Buse K. (19) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Isparta'nın Kuleönü beldesinde Nuri Y. (21) idaresindeki otomobil reklam panosu direğine çarptı. Araçta yolcu olan Ferda Yüksel hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 3 şişi yaralandı.