Kazaların sebebi motosikletler

İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Verileri Değerlendirme Toplantısı'nda, İstanbul'un 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Terör, organize suç, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında dikkat çeken artışlar yaşanırken, birçok suç türünde de önemli düşüş kaydedildi. İstanbul'da yılın ilk 6 ayında terör örgütlerine yönelik operasyon sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttı. Operasyonlarda yakalanan 2 bin 954 şüpheliden 619'u tutuklandı, 434 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla oto hırsızlığı yüzde 39, kapkaç yüzde 44, yankesicilik yüzde 26 ve oto hırsızlığı yüzde 49 azaldı. Ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında ise yılbaşından bu yana 8 bin 8 silah ele geçirildi, 6 bin 725 kişi yakalandı. Trafik denetimleri yüzde 4 artışla 9 milyon 800 bine yaklaşmasına rağmen ölümlü ve yaralanmalı kazalar ile can kayıplarında artış yaşandı. Emniyet verilerine göre bu kazaların yüzde 63'ü motosiklet ve motorlu bisikletlerden kaynaklandı.

ORMANLAR 7/24 İZLENİYOR

Ormanlar havadan ve karadan 7 gün 24 saat izlenirken, sahil ve plajlarda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 179 ekip ve bin 25 personel görev yapıyor.