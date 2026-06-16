Kazanan Halime’nin umudu oldu

Asrın felaketi depremde Hatay'da yıkılan apartmanda iki kızını kaybeden ve 10 yaşındaki kızı İrem ile birlikte enkaz altından kurtarılan Halime Nuray Tunç (25) Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında hikâyesiyle herkesi duygulandırdı. Halime'nin sol kolu, kızı İrem'in ise sol bacağı ampute edilmişti. Hayata sımsıkı sarıldığını ve tek isteğinin bir an önce biyonik koluna kavuşmak olduğunu belirten Tunç, yarışmada 300 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Tunç, bu parayı biyonik kol için başlatılan kampanyada kullanacağını ifade etti. Halime Nuray, "10 yaşında kızım var. Hayata birlikte tutunuyoruz, birlikte savaşıyoruz, birlikte ayakta durmaya çalışıyoruz. O benim kolum ben onun ayağı oluyorum. Biyonik kolum için buraya geldim. Buradan kazanacağım ödülle kampanyama destek olacağım. İnsanlar kendini bırakmasınlar. Bana baktıklarında hep ağlıyorlardı. Ama ben pes etmedim, daha çok çalıştım ve başardım. Hayatla inatlaştım" diye konuştu.





TELEFON JOKERİ KIZINI KURTARAN AFADCI OLDU

Halime Nuray, telefon joker hakkını ise kendisini ve kızını enkazdan kurtaran Konya AFAD personeli Salih Aydın Üzümcü'yü arayarak kullandı. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca da Halime Nuray'ın hikâyesi karşısında, 'Hayatın baştan sona arabesk film gibi' diyerek genç kadına hayatının geri kalanında kızıyla birlikte mutluluklar diledi.