Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin önemli sanayicilerinden, Kazancı Holding'in kurucusu ve onursal başkanı Ali Metin Kazancı (91) hayatını kaybetti. Kazancı, Üsküdar'daki Şakirin Cami'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ali Metin Kazancı'nın çocukları Mehmet ve Şaban Cemil Kazancı, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Cenazeye Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, CHP İl Başkanı Gürsel Tekin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, iş insanları Ali Koç, Mehmet Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Eski Bakanlar Fahrettin Koca, Süleyman Soylu, Fatih Dönmez, Muammer Güler, Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, teknik direktör Şenol Güneş ve yüzlerce seveni katıldı. Ali Metin Kazancı, Üsküdar Şakirin Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAŞARILI İŞ İNSANI

1935 yılında Rize'de doğan Ali Metin Kazancı, iş hayatına atıldığı 1950 yılında aynı zamanda Kazancı Holding'in temellerini de attı. Grup şirketlerini oluşturan girişimlerin temeli olan Watt Elektrik Motor Fabrikası'nı 1968 yılında kurdu. Enerji sektöründe çeşitli şirketler kuran kazancı, 1994 yılına gelindiğinde bu şirketleri holding yapısı altında topladı. Ali Metin Kazancı, sürekli üreten ve çabalayan bir isim olarak Türkiye'ye önemli katkıları oldu.