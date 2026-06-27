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Giriş Tarihi: 27.06.2026 13:35

Kazanın adresi Ağrı! Korkunç çarpışmada araçlar kağıt gibi ezildi: Yaralılar var!

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri şarampole yuvarlandı. Ekiplerin peş peşe geldiği feci olayda 4’ü ağır 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kazanın adresi Ağrı! Korkunç çarpışmada araçlar kağıt gibi ezildi: Yaralılar var!
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Kaza, dün gece saatlerinde Ağrı-Eleşkirt kara yolunun sanayi sitesi bölgesinde meydana geldi. Yol bakım çalışmaları sebebiyle tek şeritten verilen trafikte sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 FOG 148 plakalı otomobil ile 21 ADH 214 plakalı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 4'ü ağır, 6 kişi yaralandı.

4'Ü AĞIR 6 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlardaki yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Ekipler, çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan otomobilde başka yaralı olup olmadığını araştırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AĞRI #KAZA

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Kazanın adresi Ağrı! Korkunç çarpışmada araçlar kağıt gibi ezildi: Yaralılar var!
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