Kazanın adresi Ağrı! Korkunç çarpışmada araçlar kağıt gibi ezildi: Yaralılar var!

Kaza, dün gece saatlerinde Ağrı-Eleşkirt kara yolunun sanayi sitesi bölgesinde meydana geldi. Yol bakım çalışmaları sebebiyle tek şeritten verilen trafikte sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 FOG 148 plakalı otomobil ile 21 ADH 214 plakalı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 4'ü ağır, 6 kişi yaralandı.