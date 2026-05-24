Kazanoğlu'ndan CHP'ye 'Tugay' çağrısı: "Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri açık tüzük ihlalidir"

İzmir Büyükşehir ve Buca Belediyesi eski Meclis Üyesi Avukat Taner Kazanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili "Ahlaksızlık ve yalan" ifadelerine sert tepki gösterdi.

AÇIK TÜZÜK İHLALİ

Kazanoğlu, Tugay'ın Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerinin açık tüzük ihlali olduğunu belirtti. Kazanoğlu, Genel Merkez ve MYK'yı "şikayet beklemeksizin" göreve çağırdı:

İŞTE O AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kazanoğlu şu ifadeleri kullandı: "cemiltugay 'ın, mahkeme kararıyla hukuken Genel Başkan olan @kilicdarogluk 'na yönelik "ahlaksızlık, yalan" ithamları açık tüzük ihlalidir. Genel Merkez ve MYK'yı şikayet beklemeksizin resen kurumsal hukuku ve partinin asırlık nezaketini korumaya çağırıyoruz. #CHP"

TUGAY NE DEMİŞTİ

"Utanmadan o binadan içeri nasıl gireceksiniz? Utanmadan 'ben burada yöneticiyim' nasıl diyeceksiniz? Siz kime hizmet ediyorsunuz? Kiminle işbirliği yapıyorsunuz? Siz bizi aldatmışsınız. Bize yalan söylemişsiniz. O haksızlığı bize yaptınız ya, son nefesimi verdiğim ana kadar sizlere bir gram hakkımı helal etmiyorum"