Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye büyük vefa

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kazasker Mustafa İzzet Efendi" kitabının lansmanına katıldı. Ayasofya'daki büyük hat levhalarının hattatı olarak bilinen Mustafa İzzet Efendi'nin Türk-İslam sanatındaki yerine dikkat çeken Bakan Ersoy, bu mirası ortaya koyan âlimlerin, sanat erbaplarının ve ustaların adını yaşatmanın bir minnet ve vefa borcu olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, "O, Osmanlı İmparatorluğu'nda hem ilmî hem askerî ve bürokratik rütbelerin üst mertebelerine kadar yükselmeyi başarmış bir liyakat abidesidir. Hanende, bestekâr ve neyzen olarak el üstünde tutulmuş bir musiki ehlidir. Hepsinin ötesinde, hat sanatı tarihinde istisnai bir konuma yükselmesini sağlayan çok sayıda niteliğe sahiptir. Bu çok yönlülük onu kültür tarihimizdeki en özel insanlardan biri kılmaktadır" dedi.

Bakan Ersoy, Ayasofya'daki kubbe yazısı başta olmak üzere birçok yapının kitabesinde imzasının bulunduğunu, 11'den fazla Mushaf-ı Şerif yazdığını ve bazı ilmî eserlerin hattatlığını üstlendiğini belirtti. Mustafa İzzet Efendi'nin 200'den fazla hilye yazdığını ve büyük boy hilye- i şerif yazma geleneğini başlattığını da kaydeden Bakan Ersoy, Türk kültür ve sanatını hat sanatıyla zenginleştiren ustaları rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.