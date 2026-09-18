Kazaya müdahale eden polis ikinci kazada şehit oldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazası, iki can aldı. Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda İ.U. yönetimindeki 34 AH 3855 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö.'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.Ö., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İKİNCİ KAZA DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
İlk kazanın ardından bölgede inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ekibinde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, çalışma sırasında Ö.F.Ü. yönetimindeki 71 AAP 190 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Sarıyalçınkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
VALİ VE KOMUTAN HASTANEYE GELDİ
Acı haberin ardından Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Kazanın ardından jandarma olay yeri ekipleri bölgede inceleme yaparken, kazaya karışan iki sürücü de gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.