Kazaya müdahale eden polis ikinci kazada şehit oldu

İKİNCİ KAZA DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

İlk kazanın ardından bölgede inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ekibinde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, çalışma sırasında Ö.F.Ü. yönetimindeki 71 AAP 190 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Sarıyalçınkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.