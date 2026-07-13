Kazaya yardıma koştu! Kaçan sürücünün kurbanı oldu

R.O'nun çarptığı polis memuru ile Faruk Utgan ve İ.K yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Faruk Utgan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Utgan'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yakalanan R.O gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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