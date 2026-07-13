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Giriş Tarihi: 13.07.2026 22:40

Kazaya yardıma koştu! Kaçan sürücünün kurbanı oldu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde iki aracın çarpışmasının ardından olay yerine yardım etmek için koşan Faruk Utgan, kaza sonrası kaçmaya çalışan sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda 1’i polis 2 kişide yaraladı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
Kazaya yardıma koştu! Kaçan sürücünün kurbanı oldu
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Tomarza ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışmasının ardından çıkan kavga, faciayla sonuçlandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından taraflar arasında yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada minibüs sürücüsü R.O., olay yerinden kaçmaya çalışırken aracını polis memuru M.M.Ç. ile çevrede bulunan vatandaşların üzerine sürdü.

R.O'nun çarptığı polis memuru ile Faruk Utgan ve İ.K yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Faruk Utgan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Utgan'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yakalanan R.O gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kazaya yardıma koştu! Kaçan sürücünün kurbanı oldu
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