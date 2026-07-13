Kazaya yardıma koştu! Kaçan sürücünün kurbanı oldu

Tomarza ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışmasının ardından çıkan kavga, faciayla sonuçlandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından taraflar arasında yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada minibüs sürücüsü R.O., olay yerinden kaçmaya çalışırken aracını polis memuru M.M.Ç. ile çevrede bulunan vatandaşların üzerine sürdü.
R.O'nun çarptığı polis memuru ile Faruk Utgan ve İ.K yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Faruk Utgan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Utgan'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yakalanan R.O gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.